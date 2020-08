Beirut: incendio ed esplosioni forse causati da saldatura di una porta. Macron: voglio organizzare aiuti internazionali (Di giovedì 6 agosto 2020) 135 morti, oltre 5mila feriti e 300mila persone senza casa. Agli arresti domiciliari i vertici del porto dove era custodito il materiale esplosivo Leggi su ilsole24ore

