Bari | senegalese prova a stuprare quattro donne Matteo Salvini | Grazie alla Polizia

Il leader della Lega rilancia un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno che racconta la vicenda e commenta: 'Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di ...

Storie di ordinario degrado legato all'immigrazione. Siamo a Bari, dove un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato dopo aver cercato di violentare la bellezza di 4 donne. Le forze dell'or ...

Covid, 23 nuovi contagi in Puglia. In Salento sotto osservazione immigrati

Nuova impennata di contagi in Puglia: nelle ultime ore sono risultate positive al Covid-19 ben 23 persone su 2.630 tamponi effettuati. Nove casi si riferiscono alla Capitanata, otto al leccese, tre al ...

