ATTACCO ISRAELIANO A BEIRUT, PARTE SECONDA. (Di giovedì 6 agosto 2020) Ovviamente ci aspettavamo le solite speculazioni di chi non riesce a fare un’attenta analisI anche quando vengono fornite tutte le informazioni del caso. Quindi è importante fare ancora più chiarezza ed entrare nel merito. “Israele: bombardamento nucleare di BEIRUT per rappresaglia contro Hezbollah. ATTACCO a Golan”. ” Giovedì scorso, il ministro della Difesa ISRAELIANO Benny Gantz ha incaricato l’IDF ( Israel Defense Forces ) di bombardare le infrastrutture libanesi se Hezbollah avesse colpito i soldati dell’IDF o civili israeliani.” Se Hezbollah tenta di perpetrare un altro ATTACCO, vedremo una risposta insolita dall’IDF contro l’organizzazione e il paese del Libano”, ha detto il funzionario.” ( articolo su portale militare ... Leggi su databaseitalia

