Zanetti: «Grazie a Conte abbiamo un’identità, questa Inter è pronta» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Javier Zanetti ha parlato nel Matchday Programme in vista della gara dell’Inter contro il Getafe. Le sue parole Javier Zanetti ha parlato nel Matchday Programme relativo alla sfida di questa sera tra Inter e Getafe. Queste le parole del vicepresidente nerazzurro. COPPA UEFA 1998 – «C’è un urlo ‘Lascia’. Poi un rumore sordo, perfetto, scarpino sul pallone, il sibilo, il rintocco del cuoio sulla traversa. Chi è allo stadio non capta questi dettagli, travolti dal tripudio sugli spalti. Chi è a casa, in televisione, ascolta queste parole: ‘Attenzione, il destro, violentissimo! La squadra del 98’ aveva in Simoni un vero e proprio papà. Una famiglia nerazzurra, passata anche da momenti di difficoltà a Lione e ... Leggi su calcionews24

