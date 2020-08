Una app svela il legame tra Roma e l’acqua (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – In una delle cornici più suggestive della città, la terrazza del gianicolo, Acea racconta una storia d’amore: quella tra Roma e l’acqua. Lo fa attraverso la musica, le immagini e la tecnologia. E presenta, insieme al Comune di Roma, “Waidy, l’app amica dell’acqua e dell’ambiente”. Il progetto nasce nel 2019 e intende fare dell’acqua un elemento smart. Una piattaforma semplice e divertente che, grazie alla digitalizzazione di circa 6000 punti di erogazione di acqua potabile attivi nei territorio e alla loro geolocalizzazione, fa sì che si possa individuare quelli più vicini, conoscerne la storia, ma anche la qualità dell’acqua. “L’acqua è un elemento vitale per Roma, una risorsa preziosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

franzrusso : #InstagramReels disponibile in Italia e in altre decine di paesi. Sfida a #TikTok è ufficialmente lanciata, nel mom… - juventusfc : Siamo subito LIVE con una puntata specialissima ??dall'Allianz Stadium! Su sito e App, Sezione @JuventusTV! ??… - acmilan : If you can’t do without your daily dose of Rossonero ??? make sure you download the Official App! ??… - infoitinterno : Basta una foto e l’app della raccolta differenziata ti dice dove buttare i rifiuti - CorriereCitta : Una app svela il legame tra Roma e l’acqua -

Ultime Notizie dalla rete : Una app Una app svela il legame tra Roma e l'acqua - Ildenaro.it Il Denaro Basta una foto e l’app della raccolta differenziata ti dice dove buttare i rifiuti

Junker lancia una nuova funzione: fai una foto a ciò che non sai dove buttare per ricevere indicazioni sul corretto smaltimento Plastica o indifferenziata? Umido o carta? Nonostante decenni di allenam ...

Il cashback di Stato è la strada obbligata per i pagamenti digitali

Conte non molla e intende inserirlo nel "decreto agosto": perché è una scelta giusta per il momento storico, per la giustizia fiscale e per le tasche dei consumatori L’idea, che poi non è un’idea ma u ...

Junker lancia una nuova funzione: fai una foto a ciò che non sai dove buttare per ricevere indicazioni sul corretto smaltimento Plastica o indifferenziata? Umido o carta? Nonostante decenni di allenam ...Conte non molla e intende inserirlo nel "decreto agosto": perché è una scelta giusta per il momento storico, per la giustizia fiscale e per le tasche dei consumatori L’idea, che poi non è un’idea ma u ...