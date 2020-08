Ultime Notizie Roma del 05-08-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è stato un incendio in un deposito nel porto dove erano immagazzinate 2750 tonnellate di nitrato di ammonio la causa delle mega esplosioni avvenute ieri a Beirut il bilancio 78 vittime e 4000 feriti il Ministero della Salute libanese amadasun Consiglia a chiunque possa andar via da Beirut lo faccia perché l’aria è irrespirabile e le sostanze sprigionate potrebbero avere effetti a lungo termine mortali dirigenti militari statunitensi ipotizzano che sia stato un attentato proclamato lo stato di emergenza per due settimane per oggi il lutto nazionale 2 militari italiani tra i feriti risalgono contagi ricoveri per coronavirus in Italia 190 casi in un giorno 27 pazienti in più cile vittime un focolaio con 97 positivo ... Leggi su romadailynews

