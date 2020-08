Toninelli attacca Salvini: “Si mette e toglie la mascherina in base ai sondaggi” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consensi se la toglie, quando gli dice che deve mettersela allora se la mette. Zero interesse per la salute dei cittadini conta solo la rincorsa dei voti”. Così, su Twitter, il senatore lombardo del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli, attacca il leader della Lega, Matteo Salvini. Leggi su sportface

artistep : RT @Libero_official: A #InOnda, Danilo #Toninelli si intesta il merito per il nuovo Ponte di #Genova e attacca Matteo #Salvini https://t.c… - SamGibili1 : RT @AMorelliMilano: Sentite che cosa diceva #Toninelli, che adesso attacca ogni singolo giorno la #Lombardia, a inizio emergenza https://t.… - Giampy_Ass : RT @AMorelliMilano: Sentite che cosa diceva #Toninelli, che adesso attacca ogni singolo giorno la #Lombardia, a inizio emergenza https://t.… - zazoomblog : Toninelli attacca Salvini: “Si mette e toglie la mascherina in base ai sondaggi” - #Toninelli #attacca #Salvini:… - zazoomblog : Toninelli attacca Salvini: “Si mette e toglie la mascherina in base ai sondaggi” - #Toninelli #attacca #Salvini:… -