Temptation Island con Alessia Marcuzzi e GF Vip: quando iniziano? Date programmi Mediaset autunno 2020 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mediaset inizia sin da ora a scaldare i motori in vista della prossima stagione autunnale che vedrà, tra gli show più attesi, il ritorno di Temptation Island con Alessia Marcuzzi e il GF Vip di Alfonso Signorini, giunto alla sua quinta edizione. Dopo la fine dell’edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, i programmi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Allafinemisono1 : RT @Ginko_21: Non sono mai riuscito a guardare più di tre minuti di Uomini e Donne, non sopporto né Tina né le sue GIF. Non guardo nemmeno… - blogtivvu : Temptation Island con Alessia Marcuzzi e GF Vip: quando iniziano? - marcamoly : Pago e Serena Enardu stanno ancora insieme? Il mistero continua. Ne abbiamo viste di tutti i colori con questa copp… -