Sicilia: Interrogazione Lombardo (M5S) a Bellanova, ‘avvii interlocuzione con Regione’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – “Lo Stato avvii una interlocuzione con la Regione al fine di pagare almeno due annualità alle 4000 aziende agricole dichiarate ammissibili e finanziabili nell’ambito del bando europeo 2018, relativo alla misura 10 ‘Pagamenti agro-climatico ambientali – sottomisura 10.1 dell’operazione 10.1.b – ‘Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”. è questo il contenuto di una Interrogazione che il deputato del M5S alla Camera, Antonio Lombardo, ha indirizzato al ministro delle Politiche agricole, Bellanova, “per cercare di dare un po’ di ossigeno alle imprese del settore agricolo, fiaccate dal Covid, ma già in crisi in precedenza per vari motivi”.‘In questo momento di grave crisi sanitaria ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Sicilia: Interrogazione Lombardo (M5S) a Bellanova, 'avvii interlocuzione con Regione'... - Tp24it : Migranti e coronavirus a Marsala: un'interrogazione alla Camera - SindacatoAdP : Su stimolodell'ADP l'Onorevole Rosanna Cannata, in carico all'assemblea regionale siciliana ha posto un'interrogazi… - berthayoko : RT @cortomuso: Non mi passa che faranno un'interrogazione parlamentare su questa roba qui. 'Contenuti diseducativi che spingono i giovani a… - gustatore : RT @cortomuso: Non mi passa che faranno un'interrogazione parlamentare su questa roba qui. 'Contenuti diseducativi che spingono i giovani a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Interrogazione Sicilia: Interrogazione Lombardo (M5S) a Bellanova, 'avvii interlocuzione con Regione' Affaritaliani.it Sicilia: Interrogazione Lombardo (M5S) a Bellanova, 'avvii interlocuzione con Regione'

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) - "Lo Stato avvii una interlocuzione con la Regione al fine di pagare almeno due annualità alle 4000 aziende agricole dichiarate ammissibili e finanziabili nell’ambito del ...

Un’interrogazione parlamentare per evidenziare i mancati controlli sulle promozioni e sui saldi di fine stagione

: è quella presentata dal capogruppo di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò. “Saldi selvaggi” che avrebbero agevolato centri commerciali e grandi marchi a scapito invece dei piccoli e medi commerci ...

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) - "Lo Stato avvii una interlocuzione con la Regione al fine di pagare almeno due annualità alle 4000 aziende agricole dichiarate ammissibili e finanziabili nell’ambito del ...: è quella presentata dal capogruppo di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò. “Saldi selvaggi” che avrebbero agevolato centri commerciali e grandi marchi a scapito invece dei piccoli e medi commerci ...