Scandalo a Palermo, Bare Ammassate in un Deposito: “Nostri Cari Trattati Come Spazzatura, una Vergogna” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Casse perdono liquidi, c’è una puzza indescrivibile, non si può stare, il Comune deve provvedere. È una vergogna” La situazione era già critica circa un anno fa, quando era scattata l’inchiesta sulle Bare accatastate al cimitero di Rotoli a Palermo, dopo il covid le cose sono andate ancora peggio. “Casse perdono liquidi, c’è una puzza indescrivibile, non si può stare, il Comune deve provvedere. È una vergogna”: queste sono le parole che descrivono lo scenario in un video girato all’interno del cimitero dove sono accatastate in massa le casse con dentro i defunti. All’esterno invece le lapidi sono divelte e circondate da erbacce secche, l’impressione è quella di trovarsi in camposanto abbandonato. “È solo uno dei ... Leggi su youreduaction

