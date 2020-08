Sant’Antimo: Carabinieri arrestano un altro figlio violento (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sant’Antimo: Violenza di genere. Carabinieri arrestano un altro figlio violento per maltrattamenti e tentata estorsione. I Carabinieri delle Tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 43enne del posto, noto alle forze dell’ordine. La madre del 43enne ha chiesto aiuto ai Carabinieri che – allertati dal 112 – lo hanno … Leggi su 2anews

