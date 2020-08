Rosetti e il fallo di mano: “I calciatori non possono giocare con le mani dietro la schiena” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'ex arbitro e ora responsabile della Commissione Arbitrale dell’UEFA, Roberto Rosetti ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia del ritorno delle competizioni europee. Tanti temi affrontati, dallo stato di forma dei direttori di gara dopo il lockdown al fallo di mano che, in Italia soprattutto, sta generando non poche polemiche.Rosetti: "Test per gli arbitri per il Covid. fallo di mano? Serve comprensione e interpretazione"caption id="attachment 1002263" align="alignnone" width="1024" Rosetti (getty images)/caption"Ritengo che chi gestisce un gruppo di persone, abbia il dovere di prendersi cura di loro", ha esordito Rosetti in merito alla riunione avuta con tutti i direttori di gara che presto saranno protagonisti nelle ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Rosetti e il fallo di mano: 'I calciatori non possono giocare con le mani dietro la schiena' -… - AleSalvi12 : RT @rflgreco: Gazzsport oggi si rende utile riprendendo un'intervista di @SkySport al sig. Rosetti Si parla dell'insensato incremento dei… - SchiroTheBabe : RT @rflgreco: Gazzsport oggi si rende utile riprendendo un'intervista di @SkySport al sig. Rosetti Si parla dell'insensato incremento dei… - marcobremb : RT @rflgreco: Gazzsport oggi si rende utile riprendendo un'intervista di @SkySport al sig. Rosetti Si parla dell'insensato incremento dei… - rflgreco : Gazzsport oggi si rende utile riprendendo un'intervista di @SkySport al sig. Rosetti Si parla dell'insensato incre… -