Roma, Fonseca: “Zaniolo dal 1°, Pellegrini è un’opzione. Siviglia? Non serve spronare, la squadra…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La Roma è pronta a rituffarsi nella realtà dell'Europa League.Conclusasi la stagione 2019/20 della Serie A, per i giallorossi, è tempo di reimmergersi nella realtà europea. Domani alle 18:55, la formazione di Paulo Fonseca, sarà infatti chiamata ad affrontare il Siviglia in una gara da dentro o fuori. Vietati dunque passi falsi per i capitolini che, per accedere ai quarti di finale di Europa League, dovranno superare l'ostacolo rappresentato dalla compagine di Julen Lopetegui. Una sfida analizzata alla vigilia proprio dal tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa."La squadra arriva qui molto motivata. Siamo in un buon momento. Sappiamo che è una gara difficile, contro una grande squadra. I ragazzi sono molto motivati. Pellegrini mediano? E' un'opzione, ... Leggi su mediagol

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella confereza pre-partita conferma la titolarità di Zaniolo domani ed afferma di avere ancora un dubbio a centrocampo tra Pellegrini e Cristante.

Mentre sull'asse Boston-Houston sta per concretizzarsi la cessione della Roma da James Pallotta al Gruppo Friedkin, in Germania Paulo Fonseca assicura che nella testa dei giocatori c'è esclusivamente

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella confereza pre-partita conferma la titolarità di Zaniolo domani ed afferma di avere ancora un dubbio a centrocampo tra Pellegrini e Cristante.