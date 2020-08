Ragazza disabile violentata da 3 anziani: arrestati grazie alla madre della vittima (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ragazza disabile violentata da 3 anziani. Due fratelli di 64 e 59 anni e un conoscente di 82 anni, tutti incensurati, sono stati arrestati in Trentino con l’accusa di aver ripetutamente violentato in gruppo una Ragazza ventenne affetta da problemi cognitivi. Gli abusi andavano avanti ormai da un anno e sono stati scoperti grazie all’intuito della madre adottiva della giovane, che preoccupata dal suo stato d’animo ha chiesto aiuto alla polizia postale, facendo rintracciare i tre arrestati. Il gruppo agiva utilizzando i social network. Una giovane di vent’anni affetta da disabilità cognitiva è stata vittima di reiterati abusi e ... Leggi su limemagazine.eu

Due fratelli di 64 e 59 anni e un conoscente di 82 anni, tutti incensurati, sono stati arrestati in Trentino con l'accusa di aver ripetutamente violentato in gruppo una ragazza ventenne affetta da ...