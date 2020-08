Nettuno: minacciava la madre per farsi comprare la droga. Arrestato (Di mercoledì 5 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Nettuno, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, hanno Arrestato un 25enne italiano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Nel tardo pomeriggio, la donna si è recata al Comando Stazione dei Carabinieri di Nettuno, terrorizzata da suo figlio che, continuando a inviarle note vocali e video in cui danneggiava l’abitazione dove i due convivono, la minacciava di incendiare la casa e di uccidere l’ex moglie, con cui lo stesso condivide un figlio. I Carabinieri della Compagnia di Anzio sono quindi intervenuti presso la loro abitazione, trovando il 25enne armato di coltello e in stato di evidente agitazione. La casa era a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Nettuno: minacciava la madre per farsi comprare la droga. Arrestato -