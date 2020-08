MotoGp, Viñales a caccia del primo successo in stagione: “la Yamaha va forte, mi aspetto un gran risultato a Brno” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Due secondi posti nelle prime due gare di questo mondiale, Maverick Viñales ha iniziato la stagione in maniera positiva, rimanendo attaccato a Fabio Quartararo nella classifica mondiale, guidata dal francese a punteggio pieno. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesAdesso è tempo di lanciarsi all’assalto della prima vittoria in questo terzo appuntamento in calendario in programma a Brno, una gara da non sbagliare per lo spagnolo: “cominciamo questo nuovo scorcio di campionato in modo positivo. Nel complesso, i due weekend di gara a Jerez sono stati buoni, la moto ha funzionato bene, anche in condizioni estreme, dove in passato abbiamo faticato. Vedere questo progresso mi rende ancora più entusiasta e curioso di sapere cosa possiamo ottenere a Brno questo fine settimana. Il mio team ha fatto un ottimo lavoro finora, e stiamo lavorando nel ... Leggi su sportfair

