L’hangar del nitrato nel porto di Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma. Un’esplosione potentissima, tanto che qualcuno l’ha scambiata per una bomba atomica, ha devastato l’area del porto di Beirut e altri quartieri della capitale libanese. Per ora non si conosce il numero dei morti, il conteggio provvisorio supera i cento ma è certo che ce ne siano di più perché l Leggi su ilfoglio

