La violenza sulle donne in Turchia è un problema che Erdogan non vuole affrontare (Di mercoledì 5 agosto 2020) A fine luglio la morte di una studentessa di 27 anni ha riacceso i riflettori su un problema che affligge da sempre la società turca e che non ha ancora trovato soluzione: i femminicidi. La giovane Pinar Gultekin è stata strangolata a morte e il suo cadavere è stato prima bruciato e poi gettato in un cassonetto. A compiere l’omicidio è stato il suo ex compagno, un uomo di 32 anni con cui Pinar aveva rotto dopo aver scoperto che era sposato. La morte della studentessa ha scatenato un’ondata di proteste sia in strada che sui social e il suo nome è diventato un hashtag condiviso da migliaia di donne in tutto il Paese che chiedono semplicemente rispetto e una seria presa di posizione da parte del Governo contro la violenza di genere. L’omicidio di Pinar Gultekin è solo ... Leggi su linkiesta

HuffPostItalia : La figlia di Erdogan difende la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - Tg3web : Proteste in Polonia dopo che il Governo ha annunciato di volersi sfilare dal trattato di Istanbul che impegna gli S… - valigiablu : Turchia, il femminicidio della 27enne Pinar Gültekin scatena un’ondata di proteste contro la violenza sulle donne… - civitas_europea : RT @valeria_frezza: La figlia di Erdogan difende la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - giuliocolecchia : RT @valeria_frezza: La figlia di Erdogan difende la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne -

Ultime Notizie dalla rete : violenza sulle Blog | Violenza sulle donne, cosa serve davvero in Sicilia oltre alla cabina di regia? - Alley Oop Alley Oop Incontro pubblico con Capitano Ultimo a San Mazzeo: "Insieme faremo rifiorite la Calabria"

Questo il suo obiettivo: “Cercare di far vincere una legge basata sull’uguaglianza e fratellanza che è equità ... E non me le posso dimenticare queste persone. La violenza si vede negli occhi ...

Manlio Di Stefano e il tweet sbagliato sul libano: l'epic fail del sottosegretario agli esteri diventa virale

E qui, probabilmente, Di Stefano ha commesso un altro errore: invece di chiedere scusa, forse innervosito dalla violenza di alcuni commenti ricevuti, ha subito replicato ai suoi followers ...

Questo il suo obiettivo: “Cercare di far vincere una legge basata sull’uguaglianza e fratellanza che è equità ... E non me le posso dimenticare queste persone. La violenza si vede negli occhi ...E qui, probabilmente, Di Stefano ha commesso un altro errore: invece di chiedere scusa, forse innervosito dalla violenza di alcuni commenti ricevuti, ha subito replicato ai suoi followers ...