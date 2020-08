Inter ai quarti di finale di Europa League: avversario, data e orario (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Inter sconfigge il Getafe e grazie alle reti di Lukaku ed Eriksen si guadagna i quarti di finale di Europa League 2019/2020. Bisogna ora sciogliere comunque un altro nodo, ossia quello dell’avversario: si scoprirà solo domani sera con lo svolgimento dell’ottavo di ritorno tra Bayer Leverkusen e Rangers, partendo dal 3-1 ottenuto all’andata dai tedeschi. Dopodiché per la formazione di Conte sarà tutto pronto per il secondo atto europeo post-lockdown, fissato per le ore 21:00 di lunedì 10 agosto alla Düsseldorf Arena di Düsseldorf. Leggi su sportface

