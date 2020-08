Incendi L’Aquila, le forti piogge hanno aiutato, roghi ora sotto controllo: 200 uomini per la bonifica (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le forti piogge di ieri hanno aiutato a domare le fiamme degli Incendi che da giorni bruciavano all’Aquila e per questo non e’ stato richiesto l’intervento dei Canadair. Questa mattina, dunque, la situazione degli Incendi e’ sotto controllo. A renderlo noto e’ il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Al momento sono in azione 100 Vigili del fuoco e 50 alpini del 9/o reggimento dell’Aquila per le operazioni di spegnimento e bonifica a terra, oltre a 58 unita’ di protezione civile. Operativi anche funzionari e tecnici del Comune per fornire tutto il supporto necessario mentre un elicottero effettua lanci puntuali d’acqua sugli ultimi fumaioli.L'articolo Incendi ... Leggi su meteoweb.eu

