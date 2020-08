Il carisma di Colin Firth fa rinascere al cinema un classico per giovani - (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sara Frisco Esce negli Stati Uniti il film tratto dal romanzo della Burnett. Con qualche cambiamento Generazioni di lettori hanno amato Il giardino segreto, romanzo di formazione della scrittrice anglo-americana Frances Hodgson Burnett, il cui adattamento al cinema, con lo stesso titolo, avrebbe dovuto arrivare nelle sale in primavera. Bloccato, come tanti, dalla pandemia ora sarà fruibile online, dal 7 agosto negli Stati Uniti (per l'Italia invece, distribuito da Lucky Red, non c'è ancora una data di uscita). Voluto dai produttori di Harry Potter e diretto da Marc Munden, il film vede protagonisti Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Jemma Powell, Edan Hayhurst e, rispetto al classico della letteratura per ragazzi ne cambia il periodo di ambientazione. Anziché essere ambientata ... Leggi su ilgiornale

C'è molta attesa attorno al prequel della saga di Kingsman, ovvero The King's Man, che esplorerà la nascita della casata dei nobili killer in completo elegante. A capitanare il film c'è il carisma di ...

