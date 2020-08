Galeone: «Quante pugnette col possesso palla. Tutti questi allenatori in tv a dire “il mio calcio”» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Su La Stampa c’è una bella intervista di Gigi Garanzini a Giovanni Galeone. Il pretesto è l’arrivo di Marco Giampaolo – che Galeone ben conosce – sulla panchina del Torino. Ma ovviamente Galeone parla (anche) di tutt’altro e dicendo cose molte interessanti, come al solito. Partendo dall’overdose di partite in tv. «Più i commenti che ne seguivano. Con Tutti ‘sti numeri, e tutta ‘sta gente che arriva davanti al microfono e dice il mio calcio. Io mi diverto come un matto a vedere le smorfie di Fabio, intendo Capello, che quando le sente troppo grosse fa una strana smorfia col naso, forse per impedirsi di aprire la bocca. Ma quale mio calcio? Si è mai sentito un maestro vero come Liedholm dire il mio calcio? E poi i numeri, le ... Leggi su ilnapolista

