Foggia: vuole salire su bus senza mascherina né biglietto, aggredisce autista (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ha aggredito verbalmente e fisicamente un autista dell'Ataf - azienda di trasporto pubblico urbano di Foggia - perché, senza mascherina e senza biglietto, pretendeva di salire a bordo dell'autobus. È ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

