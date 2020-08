Fall Guys si aggiornerà nel tempo con nuovi contenuti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Uno dei giochi diventati il tormentone del momento è Fall Guys, sopratutto considerando il fatto che è disponibile GRATIS con l’abbonamento Playstation Plus. A 24 ore dal lancio e dai problemi ai server, causati dai milioni di giocatori connessi simultaneamente, arrivano i primi dettagli sui contenuti post-lancio al quale il team sta lavorando. Fall Guys: Annunciati nuovi contenuti in arrivo Il team ha affermato: Abbiamo intenzione di rilasciare round completamente inediti e differenti in futuro, alcune mappe e round esistenti verranno modificati.L’idea è quella di offrire differenti Stagioni con temi ed elementi unici, sia per le Sfide che per i costumi e le mappe. Stiamo prendendo in considerazione l’idea di basarci ... Leggi su gamerbrain

