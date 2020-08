Eplosione a Beirut e Di Stefano, M5s, manda la solidarietà agli 'amici libici' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sarà stato un lapsus? Uno svarione o siamo alle solite dei grillini che scambiano il Cile con il Venezuela e adesso pensano che Beirut sia in Libia? Svarione social per il sottosegretario grillino ... Leggi su globalist

globalistIT : Eplosione a #Beirut e #DiStefano (M5s) manda la solidarietà agli 'amici libici' #Libano - mitsukiakari : ho visto solo ora dell'eplosione a beirut e non so cosa dire - aequrs : Sono sconvolta per beirut e per i video dell’eplosione, è saltato tutto in aria cazzo non riesco neanche a pensare… - RRmpinero : RT @RepubblicaTv: Beirut, un padre in casa con il figlio protegge il bambino durante l'esplosione: In queste immagini, girate da telecamere… - santecavalleri : RT @RepubblicaTv: Beirut, un padre in casa con il figlio protegge il bambino durante l'esplosione: In queste immagini, girate da telecamere… -