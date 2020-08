Cos’è il nitrato di ammonio, probabile causa dell’esplosione a Beirut (Di mercoledì 5 agosto 2020) (foto: Daniel Carde/Getty Images)Le vittime sono oltre 100, mentre i feriti oltre 4mila. Numeri che, purtroppo, sono destinati ad aumentare, in un disastro che forse si sarebbe potuto evitare. L’enorme esplosione nella zona del porto di Beirut, in Libano, infatti, è stata probabilmente causata, stando alle prime ricostruzioni, dallo scoppio di un deposito contenente oltre 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio. Sito, quindi, ritenuto pericoloso che sarebbe stato segnalato più e più volte dai funzionari della dogana per avere l’autorizzazione al trasferimento del materiale, finora purtroppo mai concessa. Ma di quale sostanza si tratta esattamente? Il nitrato di ammonio (la formula è NH4NO3) è un composto chimico che si presenta con ... Leggi su wired

