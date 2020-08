Coronavirus: Messico, 6.148 casi e 857 morti in 24 ore (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA, 05 AGO - Il Messico ha registrato 6.148 nuovi casi di Coronavirus e altri 857 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I nuovi dati portano il bilancio complessivo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

petergomezblog : Coronavirus, altri 1.525 contagi in Spagna e 870 in Germania. Gli Usa sfiorano i 4,5 milioni di infezioni. Messico… - Francesco_Riz : RT @SkyTG24: Coronavirus nel mondo, dall'India al Messico: i 10 Paesi con più contagi in 24 ore. FOTO - danieledv79 : RT @SkyTG24: Coronavirus nel mondo, dall'India al Messico: i 10 Paesi con più contagi in 24 ore. FOTO - SkyTG24 : Coronavirus nel mondo, dall'India al Messico: i 10 Paesi con più contagi in 24 ore. FOTO - sardanews : Coronavirus: Messico, 6.148 casi e 857 morti in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Messico Coronavirus: Messico, 6.148 casi e 857 morti in 24 ore - America Latina Agenzia ANSA Coronavirus, nel mondo superati i 700mila morti

Roma, 5 agosto 2020 - Hanno superato quota 700mila i morti per Coronavirus nel mondo. Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University, o decessi totali sono 700.683, con gli Sta ...

Coronavirus nel mondo, dall'India al Messico: i 10 Paesi con più contagi in 24 ore. FOTO

Dopo la violenta deflagrazione che ha scosso la città il 4 agosto, provocando almeno 100 morti e ...

Roma, 5 agosto 2020 - Hanno superato quota 700mila i morti per Coronavirus nel mondo. Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University, o decessi totali sono 700.683, con gli Sta ...Dopo la violenta deflagrazione che ha scosso la città il 4 agosto, provocando almeno 100 morti e ...