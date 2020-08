Chiara Ferragni body shamer: “ Tet*te piccole: sei piatta” (Di mercoledì 5 agosto 2020) La foto del décolleté di Chiara Ferragni fa il giro del web fra i tanti ammiratori c’è chi ironizza e dice che è “mini”, quasi piatta. Ma lei non ci sta e risponde per le rime In vacanza con Fedez e il piccolo Leone, Chiara Ferragni in Sardegna posta foto che ritraggono lei e la sua famigliola durante le varie ore della giornata eArticolo completo: Chiara Ferragni body shamer: “ Tet*te piccole: sei piatta” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

deanelaveau : RT @hikariokinawa: @deanelaveau pensavo fosse chiara ferragni quella nell’icon - hikariokinawa : @deanelaveau pensavo fosse chiara ferragni quella nell’icon - paolorm2012 : Elettra Lamborghini pensa al matrimonio: cosa faremo con Afrojack... - Il Tempo - beppecottafavi : Fabio Volo e la filosofia, Chiara Ferragni e l’arte: le migliori storie del pop italiano: - mizarsheratan : mollo tutto e divento un fan sfegatato di Chiara Ferragni -