Batteriosi del kiwi nel Lazio, la Coldiretti incontra la Regione (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sulla Batteriosi o virosi che ha colpito alcune piantagioni di kiwi a Latina, Coldiretti Lazio ha chiesto ed ottenuto un incontrato con l'assessore regionale all'Agricoltura, Enrica Onorati, per trovare una soluzione ad un problema che non può mettere a rischio una delle eccellenze dell'agricoltura dell'Agro pontino. La Regione Lazio si sta interessando al problema da tempo. Le sperimentazioni su alcuni campioni sono già iniziate lo scorso anno con il coinvolgimento del servizio fitosanitario regionale e di alcune Università e proseguiranno per individuare la causa. Un'attenzione che la Pisana sta rivolgendo non solo alla nostra Regione, ma a livello nazionale con la creazione di una cabina di ...

Latina – Una perdita di oltre 100 milioni di euro tra fatturati e indotti e un danno che, a fronte delle ore lavorate destinate all’agricoltura in provincia di Latina, rischia di compromettere ulterio ...

BATTERIOSI KIWI, COLDIRETTI LAZIO INCONTRA LA REGIONE

Sulla batteriosi o virosi che ha colpito alcune piantagioni di kiwi a Latina, Coldiretti Lazio ha chiesto ed ottenuto un incontrato con ?l’assessore regionale all’Agricoltura, Enrica Onorati, per trov ...

