Antonella Elia ci ricasca e torna con Pietro Delle Piane | Verità o bluff ? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il pubblico comincia a dubitare se sia tutto vero o semplicemente un bluff: Antonella Elia ci ricasca e torna con Pietro Delle Piane, nonostante le parole di disprezzo che l’uomo ha riservato in diretta alla donna. Vengono pizzicati in spiaggia, come una normale coppia dall’aria distesa: Antonella Elia ci ricasca e torna con Pietro Delle … L'articolo Antonella Elia ci ricasca e torna con Pietro Delle Piane Verità o bluff ? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - trash_italiano : bravissima Taylor Swift che dopo aver pubblicato l'album ha deciso di partecipare a #TemptationIsland per supportare Antonella Elia ?? - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - Notiziedi_it : Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare: è ritorno di fiamma? - zazoomblog : Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo Temptation Island beccati: le foto rubate - #Antonella #Pietro #Delle… -