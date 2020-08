Ai migranti non conviene essere messi in regola, ma il Governo stanzia fondi per agevolare le pratiche (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la sanatoria voluta dal Ministro Teresa Bellanova, erano attese circa 500mila domande di regolarizzazione dei migranti. Ma ad oggi ne sono pervenute solo 20mila. 20mila domande a fronte di 500mila attese: un dato, riporta Il giornale, che conferma il flop della sanatoria per la regolarizzazione dei migranti voluta fortemente dal Ministro Teresa Bellanova. Ciò … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : migranti non Il flop della regolarizzazione dei migranti ilGiornale.it Operazione “TAXI DRIVER”, 5 misure cautelari agli arresti domiciliari e 4 degli obblighi di dimora

L’indagine nasce dall’accertamento di un’avviata attività di prostituzione di alcune ospiti del centro di accoglienza per migranti di Capo d’Orlando ... Il ruolo del CAMPISI non si esauriva qui: in ...

CasaPound, militanti giungono in aula inveendo contro le politiche migratorie

Riguardo i migranti, ha espresso la seguente dichiarazione ... Sono uscito dall’aula, schifato. Non meritano neanche un minuto di attenzione. Non è possibile invece che chi rappresenta ...

