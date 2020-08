‘Uomini e Donne’, Giovanna Abate replica ai rumor sui presunti flirt dopo la fine della storia con Sammy Hassan. E a proposito di un trono bis… (Di martedì 4 agosto 2020) L’esperienza di Giovanna Abate sul trono di Uomini e Donne è stato abbastanza particolare, in quanto ha visto in un primo momento l’interruzione della conoscenza con i suoi corteggiatori a causa dell’emergenza coronavirus e solo dopo una lenta ripresa, prima in un format del tutto nuovo con una frequentazione esclusivamente online e poi in studio dove ha avuto modo di rivedere Sammy Hassan e Davide Basolo che invece aveva conosciuto nel format virtuale. Nonostante ciò però la Abate era riuscita ad aprire il suo cuore e a scegliere Sammy, che aveva catturato la sua attenzione sin dall’inizio; peccato però che le cose tra i due non hanno funzionato, ed entrambi ne avevano spiegato i ... Leggi su isaechia

SimoPillon : Questo è ciò che andranno a insegnare nelle scuole dei nostri bambini se passerà la legge Zan sull'#omotransfobia… - gualtierieurope : Oggi #Genova rinasce a due anni da un’atroce tragedia che si è portata via 43 vite. Il nuovo #pontedigenova riunisc… - GiovanniToti : Il #PonteMorandi non doveva cadere e qualcuno dovrà pagare. Per questo oggi non sarà una festa. Resta però la soddi… - magub5 : RT @SimoPillon: Questo è ciò che andranno a insegnare nelle scuole dei nostri bambini se passerà la legge Zan sull'#omotransfobia Ci sono… - losmadonno : RT @mircoDmirco: FAKE NEWS: gli uomini che si sentono donne hanno diritto ad entrare negli spogliatoi delle ragazze. @lauraboldrini @vladil… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia