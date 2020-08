Ultime Notizie Roma del 04-08-2020 ore 10:10 (Di martedì 4 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabri Luigi in studio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e torna di invitare ad indossare la mascherina contro la pandemia di coronavirus i Patrioti indossano la mascherina queste le sue parole dietrofront totale del presidente statunitense nel paese registrati intanto altri 46300 contagi e 530 decessi America Latina conta oltre 5 milioni di casi il Brasile resta il paese della regione più colpita con quasi 95 mila decessi trovato positivo un sesto ministro del governo brasiliano di bolsonaro non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare permettere che i sacrifici fatti dal nostro paese siano vanificati così ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ancora Fuga dai centriaccoglienza 50 da Porto Empedocle 32 da Campomarino Lido 5 da ... Leggi su romadailynews

L'intelligenza artificiale "impara" sempre meglio il linguaggio umano: progressi, rischi e paradossi

Si pensi ai generatori di notizie accattivanti ma infondate (fake news), ai chatbot di intrattenimento stereotipati e tendenziosi, ai classificatori automatici che eternano i pregiudizi di chi ha ...

Coinvolti in incidente stradale, mamma e figlioletto scompaiono, attivate ricerche

Le ricerche sono tuttora in corso, la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi.

