Totti fa visita a Gattuso: “Tutta Italia fa il tifo per lui. Su Zaniolo…” (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo la conclusione del campionato, le energie del Napoli sono tutte rivolte al match di Champions contro il Barcellona. Dopo l'1-1 dell'andata gli azzurri vogliono cercare l'impresa al Camp Nou, cosa non facile considerato l'avversario. La mentalità impressa da Gennaro Gattuso porterà i suoi a giocarsela fino alla fine, anche contro l'immensa qualità di Messi e compagni.Totti FA visita A Gattusocaption id="attachment 830042" align="alignnone" width="300" Totti (Getty Images)/captionDurante l'allenamento degli azzurri, Gattuso ha ricevuto la visita di Francesco Totti suo storico compagno di nazionale e grande amico. Insieme all'ex capitano giallorosso c'era anche Vincent Candela che insieme al Pupone gestisce la nuova agenzia di ... Leggi su itasportpress

