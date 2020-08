Tim rinvia al 31 agosto la firma con Kkr (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 04 AGO - Tim prende tempo con Kkr sull'operazione Fiberco. La firma dell'accordo, secondo quanto si apprende, è rinviata al 31 agosto ma l'operazione non è stata fermata. In una ... Leggi su corrieredellosport

Tim rinvia al 31 agosto la firma con Kkr: Lettera governo: su rete si seguano modalità più adeguate

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Tim prende tempo con Kkr sull'operazione Fiberco. La firma dell'accordo, secondo quanto si apprende, è rinviata al 31 agosto ma l'operazione non è stata fermata. In una ...MILANO Con un blitz durante il consiglio di amministrazione, il governo ha chiesto a Telecom Italia di non approvare l'offerta vincolante ricevuta da Kkr, per vendere una quota di minoranza e senza go ...