Spagna: stampa, Juan Carlos è nella Repubblica dominicana (Di martedì 4 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 04 AGO - Avrebbe già raggiunto Santo Domingo il re emerito di Spagna Juan Carlos, travolto da varie inchieste per presunta evasione fiscale, corruzione e riciclaggio, che ieri ha ... Leggi su corrieredellosport

SignorAldo : RT @ROBZIK: Tutte le prime pagine della stampa spagnola sono dedicate all’ ex Re #JuanCarlos, che travolto dagli scandali lascia la #Spagna… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Juan Carlos, per la stampa portoghese la nuova dimora è ad Estoril - SkyTG24 : Juan Carlos, per la stampa portoghese la nuova dimora è ad Estoril - nhanguyen789 : RT @ROBZIK: Tutte le prime pagine della stampa spagnola sono dedicate all’ ex Re #JuanCarlos, che travolto dagli scandali lascia la #Spagna… - folucar : RT @ROBZIK: Tutte le prime pagine della stampa spagnola sono dedicate all’ ex Re #JuanCarlos, che travolto dagli scandali lascia la #Spagna… -