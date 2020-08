Scavalca il balcone di un’anziana e le mostra i genitali, poi tenta di violentarla: arrestato 29enne (Di martedì 4 agosto 2020) Un 29enne è stato arrestato notte tra sabato e domenica a Latina dopo aver Scavalcato il balcone di un’anziana signora e averla molestata, denudandosi e chiedendole di consumare un rapporto sessuale. Il ragazzo, di origini francesi, aveva precedenti anche per reati contro il patrimonio e aveva tentato di stuprare la donna già altre tre volte dal mese di giugno. L’aggressore è stato arrestato grazie all’intervento provvidenziale di un poliziotto libero dal servizio. L’agente, che risiede nel capoluogo pontino ma è in servizio a Roma, è stato svegliato nel cuore della notte dalle grida di aiuto della donna che vive vicino al suo appartamento è subito intervenuto. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il ... Leggi su tpi

