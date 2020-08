Rsa, sequestrate 363 cartelle cliniche di anziani deceduti durante la pandemia. Si indaga per omicidio ed epidemia colposa (Di martedì 4 agosto 2020) omicidio ed epidemia colposa. Sono queste le ipotesi di reato, per ora a carico di ignoti, sui decessi per coronavirus avvenuti in provincia di Como nei mesi scorsi nelle case di riposo per anziani e in un ospedale. A indagare è la procura di Como dopo la presentazione di 26 esposti da parte dei familiari delle vittime. Il Nas di Milano, al termine di accertamenti presso 17 Rsa e in una struttura ospedaliera, ha sequestrato 363 cartelle cliniche di pazienti deceduti, chiedendo riscontro dei protocolli di prevenzione e delle procedure applicati per il contrasto del Covid-19. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

