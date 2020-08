Rivoluzione Arisa: cambia ancora look ma non piace: “Non sei più tu!” (Di martedì 4 agosto 2020) Arisa, un’altra sorpresa arriva direttamente dal suo profilo Instagram. Qualche settimana la cantante di ‘Sincerità’ aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, svelando di aver fatto un ritocchino alle labbra, ma di essersi pentita. “Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici – aveva ricordato -, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”. Decisa e sincera, Arisa è sempre stata una regina del body positive, spingendo i fan ad accettare il proprio corpo e ad amarsi. E infatti poi continua: “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti ... Leggi su caffeinamagazine

