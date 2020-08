Riaumentano i contagi, ma cala il numero dei morti per il Covid (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Lieve aumento dei contagi (+190 contro +159 di ieri) ma riduzione del numero delle vittime, 5 (ieri erano state 12). Sono alcuni dei dati del nuovo bollettino diffuso dal ministero della Salute, secondo cui i casi totali di coronavirus in Italia sono saliti a a 248.419: dei 190 nuovi casi registrati oggi, il 23,1% riguardano la Lombardia e il 22,1% l'Emilia Romagna. Gli attualmente positivi sono diventati 12.482 (otto in piu' di ieri), i dimessi e guariti 200.766 (+177). Con i 5 morti delle ultime 24 ore (in Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Sicilia) il totale sale a 35.171. Leggi su agi

