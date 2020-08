Reggio Emilia, immigrato gambiano crea il panico in un negozio: ruba e prende a pugni i clienti (Di martedì 4 agosto 2020) Momenti di forte tensione a Reggio Emilia. Un immigrato gambiano ricarica il proprio cellulare ed esce dal negozio Money Transfer Western Union. Ma prende uno smartphone dimenticato sul bancone del negozio da una donna. Quando lei se ne accorge, avvisa il titolare che decide di contattare il giovane. Dopo poco, lui ritorna, negando di aver commesso il furto. Poi, come un furia, colpisce i clienti prendendoli a pugni. L’immigrato gambiano tenta di dirsi innocente La derubata – una ventenne di Reggio Emilia – chiama i carabinieri. Quando i militari arrivano, non trovano i clienti picchiati perché ... Leggi su secoloditalia

