Offerta alla tormenta - recensione (Di martedì 4 agosto 2020) La spagnola Dolores Redondo nel giro di un paio di anni ha prodotto tre best seller tradotti in ben 12 lingue, un mix fra thriller, horror e paranormale, diventati altrettanti film: Il Guardiano invisibile uscito su grande schermo con buon successo in Spagna nel 2017, stessa sorte toccata a Inciso nelle ossa nel 2019. Il terzo capitolo, Offerta alla tormenta, ha saltato l'uscita in sala causa Coronavirus e approda direttamente su Netflix, dove sono reperibili anche i due titoli precedenti.La cosiddetta Trilogia del Baztán ha un'unica protagonista, la giovane Ispettrice di Polizia Amaia Salazar, di benestante famiglia proprietaria di un grande forno nel paesino di Elizondo, attraversato da un fiume tumultuoso nella Valle del Baztán, luogo rinchiuso su se stesso e sulle proprie tradizioni. Siamo nel Nord della Spagna, nei ... Leggi su eurogamer

