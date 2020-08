Mobilità dolce, nuove zone in Borgo Vittoria (Di martedì 4 agosto 2020) nuove aree di mobilità dolce in Borgo Vittoria, Circoscrizione 5. Dopo la sperimentazione della pedonalizzazione di via Vibò la Giunta Comunale ha approvato oggi il progetto di fattibilità economica. In particolare è stato individuata come area la zona tra le vie Vibò, Conti di Roccavione, Saorgio e Chiesa della Salute, dove la viabilità congestionata e necessita di essere riorganizzata e razionalizzata attraverso azioni di moderazione del traffico e che favoriscano la condivisione degli spazi tra tutti gli utenti della strada e in sicurezza. Il progetto prevede un’ampia zona 30 estesa a tutto il quadrilatero che comprende il Santuario di Nostra Signora della Salute e la piazza del mercato della Vittoria, dove il diverso regime della circolazione ... Leggi su nuovasocieta

