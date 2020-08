Milan, termina il rapporto con il capo comunicazione Fabio Guadagnini (Di martedì 4 agosto 2020) Il Milan e Fabio Guadagnini hanno concordato di concludere il rapporto professionale. Cambio interno in casa rossonera con la chiusura del rapporto con il capo della comunicazione a partire dal prossimo 4 settembre. “Sono onorato e orgoglioso di aver fatto parte del Milan – ha detto Guadagnini -. In questi anni così intensi ho sempre agito per il bene del Club. Ringrazio il Milan, che è e sarà parte della mia vita, e il suo Senior Top Management per la fiducia. Grazie ai miei colleghi per il sostegno e la collaborazione. È un’esperienza che mi ha reso più forte e pronto per la mia prossima sfida professionale. Auguro al Milan e ai suoi magnifici ... Leggi su sportface

