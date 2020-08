Mangia la pizza e poi sviene in giardino: morto un giovane di 16 anni (Di martedì 4 agosto 2020) Tragedia a San Giorgio delle Pertiche, in Veneto, a pochi minuti da Cittadella. Nella serata di domenica 2 agosto Filippo Pedron, un giovane studente di 16 anni, dopo aver Mangiato la pizza con gli amici ed essere andato a prendere un po’ d’aria in giardino, è svenuto stramazzando al suolo ed è morto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei medici: nello strazio papà Andrea, mamma Raffaella e i due fratelli di 13 e 3 anni. Leggi su sportface

