Mamma e bimbo scomparsi dopo un incidente, proseguono ricerche (Di martedì 4 agosto 2020) proseguono senza sosta le ricerche di Viviana Parisi, classe 1977, residente a Venetico (ME) e del proprio figlio Gioele, di anni 4, scomparsi ieri mattina in seguito un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A 20, all'altezza del km. 117, nell'ambito del comune di Caronia, in Sicilia. La vicenda è avvenuta ieri, come detto, lunedì 3 agosto. Viviana Parisi, 43 anni, è scesa dall'automobile sulla quale viaggiava e si è allontanata a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le sue tracce e quelle del figlio Gioele di 4 anni.A lanciare l'allarme è stato il marito che quando non ha visto rientrare moglie e figlio nella loro abitazione di Venetico (Messina) ha chiamato la polizia. Nell'auto della donna sono stati ritrovati telefonino e borsa.

