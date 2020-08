Madre e figlio di 4 anni scomparsi a Messina dopo un incidente stradale (Di martedì 4 agosto 2020) Messina, mamma e figlio scomparsi dopo un incidente Madre e figlio sono scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. La vicenda è avvenuta ieri, lunedì 3 agosto. Viviana Parisi, 43 anni, è scesa dall’automobile sulla quale viaggiava e si è allontanata a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le sue tracce e quelle del figlio Gioele di 4 anni. A lanciare l’allarme è stato il marito che quando non ha visto rientrare moglie e figlio nella loro abitazione di Venetico (Messina) ha ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Madre figlio Caronia, madre e figlio scomparsi nel pomeriggio: avviate le ricerche Nebrodi News Madre e figlio scomparsi a Messina dopo un incidente stradale

