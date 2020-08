Lidl aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. – (Adnkronos) – Il Gruppo Lidl, operativo in 29 Paesi e con circa 11.000 punti vendita in tutto il mondo, si impegna a raggiungere gli obiettivi del United Nations Global Compact (Ungc), iniziativa che ad oggi conta oltre 13.000 aziende aderenti in tutto il mondo e offre linee guida di leadership finalizzate a ispirare politiche sostenibili nel pieno rispetto della responsabilità sociale d’impresa. Con la sottoscrizione dell’accordo, Lidl si impegna ad aderire ai dieci principi dettati dalle Nazioni Unite nei settori dei diritti umani, degli standard sociali, dell’ambiente e della lotta alla corruzione. Per Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, “la scelta di aderire ai principi ... Leggi su calcioweb.eu

doctorhoover : RT @Adnkronos: Lidl aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite - TV7Benevento : Lidl aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite... - SrlMancini : RT @Adnkronos: Lidl aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite - Adnkronos : Lidl aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite -

Ultime Notizie dalla rete : Lidl aderisce Lidl aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite Adnkronos Sostenibilità: Lidl aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite

Il Gruppo Lidl, operativo in 29 Paesi e con circa 11.000 punti vendita in tutto il mondo, si impegna a raggiungere gli obiettivi del United Nations Global Compact (Ungc), iniziativa che ad oggi conta ...

Il Gruppo Lidl, operativo in 29 Paesi e con circa 11.000 punti vendita in tutto il mondo, si impegna a raggiungere gli obiettivi del United Nations Global Compact (Ungc), iniziativa che ad oggi conta ...