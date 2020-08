«Il Coronavirus non esiste? Tu che ti scansi quando dico che l’ho avuto guardati allo specchio e sputati in faccia» (Di martedì 4 agosto 2020) Roberto Perruccio è un utente di Facebook che ha raccontato in un post di grande impatto emotivo la sua esperienza con il Coronavirus SARS-COV-2 e con COVID-19 per mettere in guardia chi dice che la malattia non esiste o è una semplice influenza: Quello nella foto sono io il 18 marzo. Ero al giorno 26 di positività al Covid. Ne avevo davanti altri 14. Ero al giorno 24 senza vedere mio figlio. Ne avevo avanti altri 36. Ero al giorno 33 senza vedere la mia compagna. Ne avevo davanti altri 57. Ero al giorno 42 senza vedere i miei genitori. Ne avevo davanti altri 138. Ero stanco, solo, incazzatissimo. I sintomi più forti erano passati, ma il disagio di essere stato così male c’era ancora. Bello forte. Tu che credi che questo virus non esista, che però ti scansi di un metro ... Leggi su nextquotidiano

