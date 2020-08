Highlights e gol Chievo-Empoli 1-1, turno preliminare playoff Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Chievo-Empoli 1-1, match valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B 2019/2020. Succede davvero di tutto con ben tre rigori sbagliati, due gol, due tempi supplementari e tante emozioni. A passare sono i veneti, in alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

sportface2016 : #brentfordfulham, il video dei gol e degli highlights - simo_brg : RT @RaiPlay: Si conclude oggi il campionato di @SerieA. ?????? Rivivi tutti i gol e gli highlights su #RaiPlay! ?? - HarryMendoza19 : RT @SkySport: ? Zaniolo si trascina dietro mezza Juve ? Inserimento e gol per Perotti ? ? La Roma passa all'Allianz Stadium, Juve battuta 3… - ParmaLiveTweet : Lecce-Parma 3-4, sette gol per chiudere l'annata. Gli highlights della sfida -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il Fulham torna in Premier League. I Cottagers hanno vinto i playoff di Championship, la serie B inglese, imponendosi a Wembley per 2-1, ai supplementari, sul Brentford. Dopo lo 0-0 dei tempi regolame ...Archiviato il campionato si riparte subito con la fase finale europea di Champions League ed Europa League. In campo si scende già mercoledì 5 agosto per le partite valide per gli ottavi di Europa Lea ...